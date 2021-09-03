Дружина Григорія Решетника засмагає в Туреччині: фото в яскравій сукні

Популярний український телеведучий Григорій Решетник з сім'єю відпочиває в Туреччині. Його дружина публікує фото з відпочинку в мережі. Днями Христина показала, як засмагала в легкій кольоровій сукні.

Поки у телеведучого перерва між зйомками телепроєктів сім'я вирішила не втрачати можливості й відпочити біля моря. Григорій та Христина разом із трьома синами ніжаться на сонечку в Туреччині.

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Пляжний look Христини Решетник

Зіркова матуся відпочиває та інколи працює біля басейну. Один з її пляжних аутфітів – довга легка сукня з кольоровим принтом, що зав'язується на шиї. Таке вбрання чудово підійшло не лише для прогулянки, а й для засмаги.

На знімках видно, що волосся Решетник вклала рівно та забрала назад. На обличчя вона не наносила косметики, але одягнула сонцезахисні окуляри. Також серед прикрас на ній були лаконічні підвіски.



Христина Решетник у кольоровій сукні / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник у кольоровій сукні / Фото з інстаграму Христини Решетник