Дружина Григорія Решетника замилувала архівними фото з коханим з Каппадокії

18 травня 2021 , 10:26
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Джерело:

інстаграм Христини Решетник

Знамените подружжя Григорія та Христини Решетників вкотре підкорило прихильників романтичними світлинами. Зіркова дружина оприлюднила декілька архівних кадрів, які зробила 2 роки тому в Каппадокії.

Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто поширюють в мережі чуттєві кадри, які завжди припадають до душі прихильникам. 

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Решетники в Каппадокії

На особистій сторінці в інстаграмі Христина опублікувала архівні фото, які зробила 2 роки тому під час подорожі в Туреччину. Тоді подружжя насолоджувалося неймовірно красивими краєвидами в Каппадокії. Ще не було карантинних обмежень, не потрібно було носити маски й мандрівки були вільними.

Григорій разом із коханою позували у популярній серед туристів локації. Подружжя сфотографувалося, сидячи на гойдалці у формі серця. Решетники не соромилися показувати ніжні почуття, які у них є один до одного, та вкотре зачарували публіку.


Григорій та Христина Решетники в Каппадокії / Фото з інстаграму Христини Решетник


Григорій та Христина Решетники в Каппадокії / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях підписники Христини вже засипали її та чоловіка компліментами. Для багатьох ця пара є прикладом міцної сім'ї, у якій панує любов і повага.

  • "Це любов!"
  • "Краса, романтика, неймовірно закохана пара!"
  • "Яка краса! Як добре, коли в парі є любов та взаєморозуміння!"
  • "Такі милі!"
  • "Фото зачаровують!"
Автор: Христина Кобак