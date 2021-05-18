Дружина Григорія Решетника замилувала архівними фото з коханим з Каппадокії

Знамените подружжя Григорія та Христини Решетників вкотре підкорило прихильників романтичними світлинами. Зіркова дружина оприлюднила декілька архівних кадрів, які зробила 2 роки тому в Каппадокії.

Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто поширюють в мережі чуттєві кадри, які завжди припадають до душі прихильникам.

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Решетники в Каппадокії

На особистій сторінці в інстаграмі Христина опублікувала архівні фото, які зробила 2 роки тому під час подорожі в Туреччину. Тоді подружжя насолоджувалося неймовірно красивими краєвидами в Каппадокії. Ще не було карантинних обмежень, не потрібно було носити маски й мандрівки були вільними.

Григорій разом із коханою позували у популярній серед туристів локації. Подружжя сфотографувалося, сидячи на гойдалці у формі серця. Решетники не соромилися показувати ніжні почуття, які у них є один до одного, та вкотре зачарували публіку.



Григорій та Христина Решетники в Каппадокії / Фото з інстаграму Христини Решетник



Григорій та Христина Решетники в Каппадокії / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях підписники Христини вже засипали її та чоловіка компліментами. Для багатьох ця пара є прикладом міцної сім'ї, у якій панує любов і повага.