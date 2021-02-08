Дружина Григорія Решетника замилувала мережу романтичним фото з коханим

Дружина незмінного ведучого проєкту "Холостяк" Григорія Решетника вкотре показала романтичне фото з коханим. Христина показала, як чоловік ніжно цілує її в носик.

Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. До них прикута увага прихильників, які з нетерпінням чекають на нові публікації у соціальних мережах. Днями дружина телеведучого оприлюднила чергову спільну фотографію.

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Нове фото Григорія та Христини Решетників

Вихідні пара намагається проводити разом. Подружжя влаштовує романтичний вечір або ж проводить час з дітьми. У неділю закохані насолодитися моментами, коли відпочивають від роботи в компанії один одного.

Христина та Григорій позували в одному з київських закладів. На знімку вони зображені, стоячи на балкончику, з красивим виглядом на затишну кав'ярню чи ресторан. Для романтичної вечері подружжя обрало family look. Дружина ведучого постала перед камерою в короткій бордовій сукні та чорних колготах. Григорій ніжно обіймав кохану у класичних штанах, бордовому светрі та сорочці в клітинку. Він цілував Христину в носик, а вона мило усміхалася.



Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях підписники залишають компліменти парі та наголошують, що Христина та Григорій – чудова сім'я.