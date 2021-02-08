Жена неизменного ведущего проекта "Холостяк" Григория Решетника в очередной раз показала романтическое фото с любимым. Кристина показала, как муж нежно целует ее в носик.

Григорий и Кристина Решетники являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. К ним приковано внимание поклонников, которые с нетерпением ждут новых публикаций в социальных сетях. На днях жена телеведущего обнародовала очередную совместную фотографию.

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Новое фото Григория и Кристины Решетник

Выходные пара пытается проводить вместе. Супруги устраивают романтический вечер или проводят время с детьми. В воскресенье влюбленные наслаждаются моментами, когда отдыхают от работы в компании друг друга.

Кристина и Григорий позировали в одном из киевских заведений. На снимке они изображены, стоя на балкончике, с красивым видом на уютную кофейню или ресторан. Для романтического ужина супруги выбрали family look. Жена ведущего предстала перед камерой в коротком бордовом платье и черных колготках. Григорий нежно обнимал любимую в классических брюках, бордовом свитере и рубашке в клеточку. Он целовал Кристину в носик, а она мило улыбалась.



Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма Кристины Решетник

В комментариях подписчики оставляют комплименты паре и отмечают, что Кристина и Григорий – замечательная семья.