Дружина Григорія Решетника замилувала мережу фото з маленьким сином

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника поділилася новим миловидними кадром, де позує з наймолодшим сином. Христина розповіла, що в п'ятницю, 29 січня, маленькому Олександру виповнюється 2 місяці.

Джерело: інстаграм Христини Решетник

Григорій і Христина Решетники зовсім нещодавно стали багатодітними батьками. У знаменитого подружжя народився третій син. Закохані неймовірно раді цьому і часто публікують спільні фото у соціальних мережах.

Дивіться також Дружина Григорія Решетника показала фото з трьома синами: яскраві кадри

Нове фото Христини Решетник з сином

Нову публікацію зіркова матуся зробила з нагоди маленького сімейного свята. Рівно 2 місяці тому, 29 листопада, вона втретє стала мамою. Христина народила сина, якого назвали Олександром.

На світлині, яку Решетник поширила в мережі, вона позує в чорній сукні, тримаючи на руках маленького Сашка. Христина ніжно обійняла малюка, на її обличчі сяяла усмішка. Дружина Григорія Решетника неймовірно щаслива бути мамою трьох чоловіків, вона отримує неабияке задоволення від материнства та приділяє більшість уваги діткам.

"Сьогодні Сашуні 2 місяці. Наш серйозний Олександр виявився ще тим веселуном. Обожнює, впізнає і дозволяє все братам, сміється до нас з Григорієм, а також вже впевнено тримає голову. Шаленію від його "агу" та найсолодших у світі складок на голові й ніжках. Від цього маленького Решетника я просто божеволію", – написала в публікації Христина.



Христина Решетник з наймолодшим сином / Фото з інстаграму Христини Решетник