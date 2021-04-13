Дружина Григорія Решетника зачарувала новими світлинами двох синів

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника вкотре замилувала мережу фотографіями синів. Вона показала милощі найстаршого Івана з маленьким Олександром.

Багатодітні батьки Григорій та Христина Решетники виховують трьох синів. Вони часто публікують в мережі їхні фото та показують миловидні сімейні моменти.

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Нові фото синів Григорія та Христини Решетників

Христина показала зворушливі знімки наймолодшого та найстаршого синів. Іван та Олександр лежали на дивані, де їх часто фотографують зіркові батьки.

Маленький Сашко лежав на братові, ніжно притулившись до нього. Судячи з фото, Іван з теплою та любов'ю ставиться до братика, обіймає його та усміхається.

"Любов братів", – з трепетом написала в публікації знаменита матуся.



Сини Григорія та Христини Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник

Сини Григорія та Христини Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник

Сини Григорія та Христини Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях підписники Христини активно залишають приємні слова на адресу хлопців. Така публікації неабияк розчулила прихильників сім'ї Решетників.