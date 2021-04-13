Жена Григория Решетника очаровала новыми фотографиями двух сыновей
Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника очаровала сеть фотографиями сыновей. Она показала нежности старшего Ивана с маленьким Александром.
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Многодетные родители Григорий и Кристина Решетники воспитывают троих сыновей. Они часто публикуют в сети их фото и показывают милые семейные моменты.
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Новые фото сыновей Григория и Кристины Решетник
Кристина показала трогательные снимки младшего и старшего сына. Иван и Александр лежали на диване, где их часто фотографируют звездные родители.
Маленький Саша лежал на брате, нежно прижавшись к нему. Судя по фото, Иван с теплой и любовью относится к братику, занимает его и улыбается.
"Любовь братьев", – с трепетом написала в публикации знаменитая мама.
Сыновья Григория и Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Сыновья Григория и Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Сыновья Григория и Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
В комментариях подписчики Кристины активно оставляют приятные слова в адрес ребят. Такая публикации изрядно тронула поклонников семьи Решетник.
- "Какие они милые!"
- "Хорошие!"
- "Красавчики!"
- "Какая милость!"
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