Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника очаровала сеть фотографиями сыновей. Она показала нежности старшего Ивана с маленьким Александром.

Многодетные родители Григорий и Кристина Решетники воспитывают троих сыновей. Они часто публикуют в сети их фото и показывают милые семейные моменты.

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Новые фото сыновей Григория и Кристины Решетник

Кристина показала трогательные снимки младшего и старшего сына. Иван и Александр лежали на диване, где их часто фотографируют звездные родители.

Маленький Саша лежал на брате, нежно прижавшись к нему. Судя по фото, Иван с теплой и любовью относится к братику, занимает его и улыбается.

"Любовь братьев", – с трепетом написала в публикации знаменитая мама.



Сыновья Григория и Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Сыновья Григория и Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Сыновья Григория и Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

В комментариях подписчики Кристины активно оставляют приятные слова в адрес ребят. Такая публикации изрядно тронула поклонников семьи Решетник.