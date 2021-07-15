Дружина Григорія Решетника вразила ефектним образом: фото з прогулянки Одесою

Український телеведучий Григорій Решетник разом з дружиною Христиною та наймолодшим сином відпочивають в Одесі. Дівчина показала стильний образ на прогулянці містом і захопила мережу.

Зіркова родина Григорія та Христини Решетник вирішила влаштувати коротку відпустку в Україні. Вони відправилися в Одесу, де проводять час з наймолодшим сином. Дружина відомого телеведучого хизується неймовірними образами на вулицях міста.

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Образ Христини Решетник

Дружина Григорія Решетника позувала перед камерою під час прогулянки Одесою. Для цього вона обрала стильний повсякденний аутфіт, що може підійти будь-якій модниці.

Христина постала у блакитній мінісукні з синім принтом, що плавно розширювалась від грудей до низу. Ведуча поставила руки на талію, чим підкреслила струнку фігуру. Вона поєднала вбрання з білосніжними кедами.

Решетник доповнила трендовий look масивним браслетом на руці та лаконічними сережками-камінцями. Вона зібрала волосся в елегантний пучок та підкреслила риси обличчя ніжним макіяжем.



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Стильні літні образи дружини Решетника