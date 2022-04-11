Дружина Григорія Решетника розповіла, про що моляться її сини: "Підслухала перед сном"

Сім'я телеведучого Григорія Решетника на час війни переїхала з Києва до Івано-Франківська. Христина розповіла, що перед сном її сини моляться, щоб не було сирен.

У час війни діти швидко дорослішають. Щоб вберегти дітей від постійних вибухів, обстрілів та сирен батьки вивозять їх з територій, де йдуть бойові дії. Та, на жаль, зараз в Україні немає місця, де можна було б повністю заховатися від війни.

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Про що моляться сини Решетників

Зіркова матуся на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала декілька фото синів. Знімки вона зробила під час прогулянки Івано-Франківськом. Троє дітей Христини та Григорія ніжно обіймали один одного.

У підписі до фото Решетник зізналася, що перед сном підслухала розмову синів: "Іване, а давай помолимося, щоб вночі не було сирен". У західних областях немає бойових дій, однак сигнали про повітряну тривогу там часто бувають.

Реалії сьогодення. Нехай діти України живуть в мирі,

– написала Христина під фотографіями.

Діти Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник