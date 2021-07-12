Дружина Григорія Решетника приголомшила літнім образом: фото у жовтій сукні

12 липня 2021 , 17:48
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Джерело:

інстаграм Христини Решетник

Дружина телеведучого Григорія Решетника Христина похизувалася новим стильним образом, який чудово підійшов для спекотної літньої погоди. Вона позувала на камеру в довгій сукні жовтого кольору зі спокусливим вирізом.

Христина Решетник має велику аудиторію прихильників, які стежать за її життям в інстаграмі. Саме в соціальних мережах знаменитість ділиться найяскравішими та найемоційнішими моментами. А також показує варіанти образів для різних подій. 

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Літній look Христини Решетник

Зіркова дружина оприлюднила серію фото з атмосферного закладу. Вона постала перед камерою у красивій та елегантній сукні жовтого кольору, що застібалася на ґудзики. Вбрання мало короткі рукави та виріз посередині. Такий look поєднала з комфортним коричневим літнім взуттям. 

Волосся Решетник зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. серед аксесуарів доповнила аутфіт годинником і сумочкою, яка висіла на плечі. 

Христина щиро усміхалася, тримаючи в руках великий букет квітів. 

"Незабутні літні вечори!", – написала Христина під фото. 

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

В коментарях підписники багатодітної матусі вже засипали її компліментами.

  • "Дуже гарна!"
  • "Красуня!"
  • "Яка жіночність!"
  • "Клас! Видно, коли жінка щаслива!"
Автор: Христина Кобак