Дружина Григорія Решетника показала нові фото з наймолодшим сином

Дружина популярного ведучого Григорія Решетника опублікувала в мережі нові фото з наймолодшим сином Олександром. Вона позувала з малюком вдома. Обоє щиро усміхалися та подарували прихильникам позитивні емоції.

Багатодітна зіркова матуся Христина Решетник якомога більше часу намагається проводити з дітьми. Вона часто поширює в мережі світлини з синами і такі публікації викликають зацікавлення у підписників.

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Нові фото Христини Решетник з сином

Наймолодший син Христини та Григорія – Олександр народився декілька місяців тому. Він став третім сином у їхній сім'ї. Подружжя виховує ще Дмитра та Івана.

Христина разом із маленьким Сашком позувала на дивані. Вона постала перед камерою у синіх джинсах та білій кофті з принтом. Волосся вона вклала у легкі, ледь помітні локони. На обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневим блиском на губах. Довершила домашній look лаконічними сережками.

Маленький Олександр позував у сірому боді з яскравим принтом та мило усміхався, зачарувавши підписників своєї матусі.

Фото, заряджені на щастя, везіння й удачу. З Днем сміху вас! Для нас з Сашунею – це перманентний стан. Доєднуйтесь!

– закликала Христина в публікації.

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Такий милий допис не залишився без уваги багатотисячної аудиторії фоловерів Христини. Вони активно коментують публікацію та залишають багато компліментів на адресу знаменитої матусі та її синочка.