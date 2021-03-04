Дружина Дзідзьо зізналася, що хоче народити дитину

Дружина популярного українського артиста Дзідзьо співачка SLAVIA дала відверте інтерв'ю, у якому зізналася, що хоче стати мамою. За словами виконавиці, у її чоловіка немає часу на батьківство.

Співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) відповіла на відверті запитання щодо особистого життя. У шлюбі з виконавцем Дзідзьом (справжнє ім'я – Михайло Хома) жінка перебуває вже 7 років, проте у пари досі немає дітей.

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Співачка SLAVIA про материнство

Артистка зізналася, що дуже хоче стати мамою. З Дзідзьом вона разом вже 20 років, з яких 7 у шлюбі. SLAVIA додала, що вони одружилися лише через 13 років спільного життя через її ініціативу. Для неї це був саме той час, який потрібен для того, щоб зрозуміти, що поруч саме твоя людина.

Ярослава поділилася, що її чоловік увесь час присвячує роботі. Навіть на відпочинок у Домінікану вона нещодавно літала сама. З первістком подружжя також довго зволікає.

Я б дуже хотіла дитину. Думаю, що вже треба. Михайло також каже, що хоче, але у нього немає часу. У нього постійно немає часу,

– розповіла жінка.

Інтерв'ю співачки SLAVIA: дивіться відео онлайн