Дружина Джеймса Міддлтона на весіллі постала в сукні свекрухи – мами герцогині Кембриджської

Брат Кейт Міддлтон, Джеймс, одружився з Еліз Тевен у суботу, 11 вересня. Весільна церемонія пройшла в колі родичів та близьких. Цікаво, що наречена одягнула сукню свекрухи, подарувавши їй "друге життя".

Весілля брата герцогині Кембриджської та Еліз Тевен переносилося двічі, але все ж відбулося 11 вересня. Наречена на церемонії вирішила віддати честь родині коханого.

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Дружина Міддлтона одягнула сукню свекрухи

Еліз Тевен постала на весільній церемонії у білій легкій сукні довжини максі з приспущеними плечима та вишивкою.

Як виявилося, цю сукню одягала свекруха нареченої та заразом мати Кейт Міддлтон – Керол. Вона виходила заміж 41 рік тому, у 1980 році за Майка Міддлтона.

Дружина Джеймса Міддлтона розповіла, що вперше приміряла весільну сукню свекрухи, коли у країні був локдаун. Тоді дівчина жила разом з нареченим та його батьками.

Під час карантину я розмовляла з Керол про сукні, ми обмінювалися ідеями для натхнення. Я приміряла її весільну сукню і закохалась в неї. Вона мені ідеально підходила і була саме тим, чого я хотіла,

– розповіла Еліз Тевен.

Дружина Міддлтона додала, що її завжди турбувало те, що весільні сукні вдягають лише раз. Тому вона була у захваті від того, що подарувала вбранню свекрухи друге життя.



Еліз Тевен у сукні Керол Міддлтон / Фото Hello!

Весілля брата Кейт Міддлтон