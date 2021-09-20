Дружина Джеймса Міддлтона на весіллі постала в сукні свекрухи – мами герцогині Кембриджської
Джерело:Hello!
Брат Кейт Міддлтон, Джеймс, одружився з Еліз Тевен у суботу, 11 вересня. Весільна церемонія пройшла в колі родичів та близьких. Цікаво, що наречена одягнула сукню свекрухи, подарувавши їй "друге життя".
Весілля брата герцогині Кембриджської та Еліз Тевен переносилося двічі, але все ж відбулося 11 вересня. Наречена на церемонії вирішила віддати честь родині коханого.
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Дружина Міддлтона одягнула сукню свекрухи
Еліз Тевен постала на весільній церемонії у білій легкій сукні довжини максі з приспущеними плечима та вишивкою.
Як виявилося, цю сукню одягала свекруха нареченої та заразом мати Кейт Міддлтон – Керол. Вона виходила заміж 41 рік тому, у 1980 році за Майка Міддлтона.
Дружина Джеймса Міддлтона розповіла, що вперше приміряла весільну сукню свекрухи, коли у країні був локдаун. Тоді дівчина жила разом з нареченим та його батьками.
Під час карантину я розмовляла з Керол про сукні, ми обмінювалися ідеями для натхнення. Я приміряла її весільну сукню і закохалась в неї. Вона мені ідеально підходила і була саме тим, чого я хотіла,
– розповіла Еліз Тевен.
Дружина Міддлтона додала, що її завжди турбувало те, що весільні сукні вдягають лише раз. Тому вона була у захваті від того, що подарувала вбранню свекрухи друге життя.
Еліз Тевен у сукні Керол Міддлтон / Фото Hello!
Весілля брата Кейт Міддлтон
- 34-річний Джеймс Міддлтон та 31-річна Еліз Тевен офіційно одружилися у Франції після 3 років стосунків 11 вересня.
- Святкування відбулося в селі, де живуть батьки нареченої. На церемонію таємно прибули герцоги Кембриджські, а також інші гості: Керол і Майк Міддлтони, сестра Піппа з чоловіком і двома дітьми та інші близькі друзі й родичі.
- Додамо, Джеймс освідчився коханій менш ніж за рік після початку стосунків. Міддлтон подарував обраниці розкішну каблучку з синім каменем.