Дружина Джеджули розповіла, чи спілкується з телеведучим після скандалу

Дружина українського шоумена Андрія Джеджули, Юлія Леус, відповіла на кілька питань від фанатів в інстаграмі. За її словами, вона спілкується з чоловіком лише про вагітність.

Джерело: інстаграм Юлії Леус

Окрім цього, жінка вирішила не розповідати, чи подала на розлучення з Андрієм після скандалу про загрозу викидня через аб'юз чоловіка.

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Юлія Леус про стосунки з Джелжулою

У своїх інстаграм-сторіс жінка відповіла на кілька найцікавіших для неї запитань щодо сімейного життя. Після того, як Леус потрапила у лікарню із загрозою викидня, Джеджула зазначав, що його вини у цьому не має і її агресія – через гормони і ревнощі до Насті Каменських. Відтоді пара здебільшого живе окремо та не ділиться особистим.

Втім, завісу привідкрила Юлія, яка на запитання про її стосунки з чоловіком вона відповіла, що не помирилась з ним і що спілкується лише щодо вагітності.



Юлія Леус розповіла про стосунки з Джеджулою / Фото з інстаграму Юлії Леус

Щодо виховання дитини після її народження Леус поділилась, що планує здебільшого виховувати малюка сама та користуватись послугами няні. Вона також додала, що планує народжувати у клініці теж сама – без підтримки чоловіка чи рідних.

А на запитання фанатів, чому Джеджула готує їсти у її кухні, вона зазначила, що він піклується про її харчування, бо жінці вже важко дбати за собою. "Годує, а кому це ще робити?! Не можу вже стояти біля плити, мені і не можна. Спасибі йому і на цьому!" – написала дружина Джеджули.



Юлія Леус розповіла про стосунки з Джеджулою / Фото з інстаграму Юлії Леус