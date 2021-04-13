Дружина Дмитра Ступки засвітила великі груди на відпочинку в Домінікані: пікантне відео

Обраниця відомого українського актора Поліна Логунова полетіла в Домінікану з донькою, без чоловіка. На відпочинку модель демонструє розкішне тіло в купальнику. На останньому відео вона зухвало показала великі груди.

Поки Дмитро Ступка працює на трьох роботах у Києві, його дружина релаксує на мальовничих пляжах в Домінікані. Вона публікує багато пікантних кадрів з закордонної відпустки, на яких акцентує на своєму фантастичному тілі. Фурор у мережі викликало відео, на якому Поліна Логунова зблизька показала груди.

Гаряче Alyona Alyona повторила сексуальне фото Ріанни в леопардовому комбінезоні

Дружина Дмитра Ступки засвітила груди в купальнику

Для чергового походу на пляж блогерка обрала неймовірний сірий купальник – бюстгальтер з блискітками та ланцюжками в зоні декольте. Хоч Поліна Логунова струнка і тендітна, бюст у неї пишний. Тому вона ледь втримала великі груди в бікіні та підібрала вигідний ракурс, щоб на відео вони здавалися ще більшими.

Пляжний образ дружина Ступки довершила чорною бейсболкою, а довге волосся розпустила. Вона підібрала намисто на шию, яке лише привертало увагу до її принад. У кадрі Поліна позувала без макіяжу, однак її вроду довершили фільтри.

Зазначмо, на сексуальне відео дружини Дмитро Ступка жодним чином не відреагував, тоді як попередні пікантні дописи коментував бодай смайликами. Стосунки подружжя зовсім неідеальні: