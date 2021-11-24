Поліна Логунова в особистому блозі в інстаграмі розповідає про догляд за собою, правильне харчування, косметику. Вона завжди виглядає неперевершено, чим зачаровує публіку.

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Поліна Логунова позувала в Голлівуді

Ефектний кадр зіркова дружина зробила під час прогулянки Голлівудом. Вона позувала на камеру в легкій шовковій сукні молочного кольору довжини нижче колін. Вбрання було неймовірно ніжним і жіночним, а також підкреслило спортивну фігуру Логунової.

Такий look поєднала з босоніжками зеленого кольору на високих підборах. Розкішне чорне волосся вклала в локони та забрала набік. На обличчі зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах. Серед аксесуарів образ довершили сережки та прикраса на шиї.



Поліна Логунова у шовковій сукні / Фото з інстаграму Логунової

У коментарях шанувальники Поліни засипають її величезною кількістю приємних слів.