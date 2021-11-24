Полина Логунова в личном блоге в инстаграме рассказывает об уходе за собой, правильном питании, косметике. Она всегда выглядит непревзойденно, чем очаровывает публику.

Смотрите также Леся Никитюк позировала в фешенебельном отеле Флоренции: фото из Италии

Полина Логунова позировала в Голливуде

Эффектный кадр звездная жена сделала во время прогулки по Голливуду. Она позировала на камеру в легком шелковом платье молочного цвета длины ниже колен. Наряд был невероятно нежным и женственным, а также подчеркнул спортивную фигуру Логуновой.

Такой look соединила с босоножками зеленого цвета на высоком каблуке. Роскошные черные волосы уложила в локоны и забрала набок. На лице сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и блеском на губах. Среди аксессуаров образ довершили серьги и украшение на шее.



Полина Логунова в шелковом платье / Фото из инстаграма Логуновой

В комментариях поклонники Полины засыпают ее огромным количеством приятных слов.