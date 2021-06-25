Дружина Дмитра Монатіка приголомшила літнім образом: фото в сукні з глибоким декольте

Мультиартист Монатік і його дружина Ірина побували на літньому пікніку, який організував ювелірний бренд Cartier. Для святкового заходу обраниця виконавця одягнула довгу бежеву сукню з глибоким декольте.

Ірина Монатік рідко публікує світлини в мережі. На нових дописах частіше видно її коханого та синів, ніж її саму. Однак жінка супроводжує чоловіка на світських заходах.

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Подружжя Монатіків побувало на чудовому літньому вечорі в самому центрі Києва, де насолодилося спілкуванням з друзями, часом на свіжому повітрі.

Літній look Ірини Монатік

Для світської події, де зібралися відомі люди України, Ірина обрала довгу сукню бежевого кольору з глибоким декольте. Вбрання гарно підкреслило форми Монатік, оскільки під сукнею не було бюстгальтера. Також особливого шарму додавали тонкі бретелі сукні, які робили образ Ірини дуже ніжним та жіночним.

Розкішне волосся жінка вклала у фірмові кучері. На обличчі вона зробила красивий макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою в тон на губах. Довершила look великими сонцезахисними окулярами зі світлими лінзами.



Літній образ дружини Монатіка / Фото з інсаграму Ірини Монатік



Літній образ дружини Монатіка / Фото з інсаграму Ірини Монатік

Ірина не залишилася без компліментів від підписників. Прихильники засипають її приємними словами в коментарях під дописом.