Ірина Монатік не лише насолоджується довгоочікуваним відпочинком, а й демонструє красиві пляжні образи на тлі неймовірної природи острова.

Дивіться також Іванна Онуфрійчук показала, як годувала жирафів у Кенії: милі кадри

Пляжний look Ірини Монатік

Зіркова дружина позувала в мальовничому місці на березі океану. Ірина босоніж постала перед камерою в суцільному бікіні з кольоровим неординарним принтом. Вбрання вдало підкреслило всі принади тіла знаменитості. Поверх Ірина одягнула легке парео, яке додало родзинки її пляжному образові.

Волосся вона вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику. Кохана Монатіка не боїться показувати натуральну вроду.



Ірина Монатік на Мальдівах / Фото з інстаграму Ірини Монатік



Ірина Монатік на Мальдівах / Фото з інстаграму Ірини Монатік

Саме на Мальдівах Дмитро та Ірина показали парні татуювання, які раніше приховувала. На шиях в закоханих є маленькі тату, що нагадують знак нескінченності.

Текст публікації Ірини Монатік:

Сьогодні прокинулася з чітким розуміння тому, що дуже важливо якомога далі відганяти негативні думки та страхи, оскільки це миттєво відчувають паразити та успішно користуються цим.

Життя прекрасне насамперед тому, що ми живі. Цей день вже не повернути. І щодня на нас дивляться, широко розплющивши очі, діти, повторюють кожен жест і кожен крок. І саме їм важливо донести, що все буде добре і життя прекрасне попри все. Молячись Всесвіту про те, щоб тільки не повторився сюжет однойменного фільму "Життя прекрасне". Але те, як щодо сина там поводився Роберто Беніньї, захоплює мене сьогодні ще більше.