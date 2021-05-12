Дружина Дмитра Комарова зачарувала весняним образом у блакитному піджаку: фото посеред цвіту

Дружина українського тревел-ведучого та журналістка Олександра Кучеренко вкотре зачарувала прихильників новим аутфітом. Для зйомок дівчина обрала стильний блакитний піджак і зробила ефектне фото посеред квітів.

Олександра Кучеренко має бездоганний смак в одязі й щоразу, постаючи перед камерою, демонструє це. Також вона публікує фотографії на особистій сторінці в інстаграмі та показує шанувальницям варіанти повсякденних образів.

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Весняний look Олександри Кучеренко

Днями дівчина зачарувала 128-тисячну аудиторію підписників новою світлиною. Вона постала перед камерою поміж дерев, які красиво цвіли рожевими квітами. Олександра одягнула піджак ніжно-блакитного кольору та бежевий топ. Оскільки вона позувала на в повний зріст, то не видно, з яким саме низом поєднала таке вбрання.

Довге розкішне волосся Кучеренко вклала рівно. На обличчі журналістка зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Вона довершила look підвіскою та сережками з блакитним камінням.

Весна іноді, як справжня дівчина, трішки запізнюється. Але коли вже приходить, то це справжнє свято для всіх,

– написала під фото Олександра.



Весняний look Олександри Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Така публікація не залишилася без уваги фоловерів красуні. У коментарях вони залишають на її адресу багато приємних слів.