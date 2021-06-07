Дружина Дмитра Комарова показала витончену фігуру в елегантній сукні

Обраниця відомого українського мандрівника показала новий розкішний образ. Олександра Кучеренко сфотографувалася в телевізійній студії в обтислій сукні кольору електрик.

Володарка титулу "Міс Україна" ледь не щодня працює перед камерами, тому в її гардеробі безліч елегантних образів – як суконь, так і костюмів. Для чергової появи в кадрі дружина Дмитра Комарова обрала вбрання, яке фантастично підкреслило її витончену фігуру.

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Олександра Кучеренко красувалась у сукні довжини міді з довгими рукавами та пікантним розрізом на грудях. Обтислий look трендового кольору електрик акцентував на тендітній талії ведучої.

Сукню вона довершила лакованими туфлями-човниками нюдового кольору. Це ідеальне поєднання! Довге волосся обраниця Дмитра Комарова розпустила та елегантно вклала, а природну красу підкреслила легким макіяжем з рожевою помадою.

Олександра Кучеренко в елегантній сукні / Фото з інстаграму ведучої

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