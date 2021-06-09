Дружина Дмитра Комарова показала трендовий look у жакеті за 3200 гривень

Дружина мандрівника Дмитра Комарова та українська журналістка Олександра Кучеренко поділилась новим стильним образом. Вона постала у яскравому жакеті ціною в 3200 гривень.
Успішна українська журналістка та телеведуча Олександра Кучеренко опублікувала нове фото на особистій сторінці. Вона добре знається на трендах, а тому її look завжди вишукані та бездоганні.
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Образ Олександри Кучеренко
Дружина мандрівника Дмитра Комарова позувала перед об'єктивом на тлі великого оглядового колеса та дзвіниці Свято-Катерининського монастиря, що на Подолі у Києві.
Олександра Кучеренко для чергового робочого дня приміряла звужені молочні штани та приталений рожевий жакет з джинсової тканини, що коштував зірці 3200 гривень. Він елегантно підкреслював бездоганну фігуру телеведучої.
Стильне вбрання Олександра поєднала з ніжно-рожевими туфлями на невисоких підборах та з гострим носком, а також червоно-зеленою сумочкою з принтом.
Журналістка розпустила та випрямила довге волосся. Вдалим завершенням образу став макіяж. Кучеренко підкреслила очі тінями, а губи нафарбувала малиновою помадою.
Новий яскравий день – і колесо життя рухається вперед,
– написала Олександра Кучеренко під фото.
Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко
Шанувальники поділилися враженнями від образу телеведучої у коментарях під публікацією:
- "Красуня";
- "Яка ж ви гарна";
- "День яскравий і ви яскраві".