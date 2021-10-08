Дружина Дмитра Комарова показала бездоганний осінній образ: фото у червоному смокінгу

Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилась з шанувальниками новим фото. Вона продемонструвала образ, що вдало підійшов для прохолодних осінніх днів.

Журналістка та телеведуча Олександра Кучеренко мало не щодня обирає стильні ділові образи для зйомок. Варіантами таких аутфітів дружина мандрівника Дмитра Комарова ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Олександри Кучеренко

Телезірка позувала перед об'єктивом у стильному червоному смокінгу. Костюм складався зі штанів прямого крою та елегантного жакета, що підкреслював фігуру. Під комплект Олександра одягнула бежевий топ, а зверху накинула ніжно-молочний тренч.

Кучеренко поєднала вбрання з рожевими туфлями на невисоких підборах. Діловий look доповнили сережки та тонкий ланцюжок на шиї.

Зіркова дружина розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.

І нехай ніщо сьогодні не затьмарить ваш п'ятничний настрій,

– побажала дружина Комарова під фото.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Реакція мережі

Прихильники телеведучої позитивно оцінили її новий образ. Фани поділилися враженнями в коментарях: