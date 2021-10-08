Журналістка та телеведуча Олександра Кучеренко мало не щодня обирає стильні ділові образи для зйомок. Варіантами таких аутфітів дружина мандрівника Дмитра Комарова ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.
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Образ Олександри Кучеренко
Телезірка позувала перед об'єктивом у стильному червоному смокінгу. Костюм складався зі штанів прямого крою та елегантного жакета, що підкреслював фігуру. Під комплект Олександра одягнула бежевий топ, а зверху накинула ніжно-молочний тренч.
Кучеренко поєднала вбрання з рожевими туфлями на невисоких підборах. Діловий look доповнили сережки та тонкий ланцюжок на шиї.
Зіркова дружина розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.
І нехай ніщо сьогодні не затьмарить ваш п'ятничний настрій,
– побажала дружина Комарова під фото.
Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко
Реакція мережі
Прихильники телеведучої позитивно оцінили її новий образ. Фани поділилися враженнями в коментарях:
- "Суперосінній образ. І супермодель";
- "Чарівна усмішка";
- "Яка краса";
- "Гарна";
- "Дуже красива".