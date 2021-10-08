Журналістка та телеведуча Олександра Кучеренко мало не щодня обирає стильні ділові образи для зйомок. Варіантами таких аутфітів дружина мандрівника Дмитра Комарова ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Олександри Кучеренко

Телезірка позувала перед об'єктивом у стильному червоному смокінгу. Костюм складався зі штанів прямого крою та елегантного жакета, що підкреслював фігуру. Під комплект Олександра одягнула бежевий топ, а зверху накинула ніжно-молочний тренч.

Кучеренко поєднала вбрання з рожевими туфлями на невисоких підборах. Діловий look доповнили сережки та тонкий ланцюжок на шиї.

Зіркова дружина розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.

І нехай ніщо сьогодні не затьмарить ваш п'ятничний настрій,

– побажала дружина Комарова під фото.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Реакція мережі

Прихильники телеведучої позитивно оцінили її новий образ. Фани поділилися враженнями в коментарях: