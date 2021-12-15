Дружина Анатолія Анатоліча потрапила в ДТП

Дружина популярного телеведучого Анатолія Анатоліча потрапила в ДТП. В її автомобіль врізався водій на Porsche. Побачивши, що накоїв, чоловік намагався втекти.

Юла потрапила в ДТП в Києві, на проспекті Героїв Сталінграда. Вона їхала за кермом автомобіля чоловіка, а коли сталася ДТП, то взагалі просто стояла, чекала, щоб розвернутися.

Дивіться також "Холостяк" Максим Михайлюк збив пішохода і полетів у США: скільки грошей потрібно на лікування

Дружина Анатолія Анатоліча в ДТП

Ведучий в інстаграм-сторіз розповів, що ремонт у BMW буде дорогий: розбита фара, бампер, зачеплене крило.

"Лазерна фара дуже дорога, бампер точно потрібно заміняти. Машина була як нова, а тепер вже ні", – поділився ведучий.

Анатолій Анатоліч про ДТП / Скриншоти інстаграм-сторіз ведучого

Анатолій Анатоліч додав, що водій, який врізався в Юлу, вийшов з автомобіля, побачив і втік. Однак дружина запам'ятала номер авто, швидко зателефонувала у поліцію і через 20 хвилин його затримали. Чоловіка перевірили, чи не керував він автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Обстеження показало, що він був тверезим.

Ведучий наголосив, якби водій був нетверезим, то разом із дружиною розповідав би про це всюди, оскільки це найстрашніше, що може бути за кермом.