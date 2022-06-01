Про зупинку друку журналу стало відомо наприкінці травня. Видання випускало свої щоквартальні примірники впродовж 17 років. За словами головного редактора, причиною такою рішення стала війна в Україні.

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Журнал про сучасну культуру "ШО" – закрито. У паперовому вигляді точно. Сайт ще працює у повноцінному режимі. Але тепер я та мої співробітники остаточно безробітні. Так. Війна і Путін, будьте ви прокляті,

– написав Кабанов.

Чоловік додав, що колись знайде у собі "душевні та фізичні сили" та розповість про історію журналу та його героїв, адже у них була велика епоха.



Олександр Кабанов з примірниками журналу "ШО" / Фото з фейсбуку редактора

Останній примірник журналу вийшов у лютому 2022 року під назвою "Умбра I". На ньому постав український живописець Владислав Шерешевський.



Останній випуск журналу "ШО", який вийшов у 2022 році / Фото з офіційного сайту видання

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Журнал "ШО": історія видання

Видання існує вже 17 років, свою роботу він розпочав у Києві у 1995 році. Головний редактор розповідав, що першочергово проєкт "ШО" був запланований як гуманітарний проект, спрямований на розширення українського культурного простору. Видання друкувалось українською та російською мовами. У ньому журналісти розповідали про сучасні кіно, літературу, музику, театр тощо. Вони були розміщені у рубриках: "ШО смотреть" (арт, театр, кіно), "ШО слушать" (музика) і "ШО читать" (література).

Також у виданні був розділ самвидаву (розділ "Шоиздат"), де письменники презентували свої літературні твори. З 2011-го "ШО" виходив у книжковій обкладинці, а під егідою видання певний час проводили міжнародний літературний фестиваль "Київські Лаври". Героями видання ставали відомі письменники, поети, виконавці, живописці та представники інших креативних індустрій.