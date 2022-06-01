Об остановке печати журнала стало известно в конце мая. Издание выпускало свои ежеквартальные экземпляры на протяжении 17 лет. По словам главного редактора, причиной этого решения стала война в Украине.

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Журнал о современной культуре "ШО" – закрыт. В бумажном виде точно. Сайт еще работает в полноценном режиме. Но теперь я и мои сотрудники окончательно безработны. Да. Война и Путин, будьте вы прокляты,

– написал Кабанов.

Муж добавил, что когда-нибудь найдет в себе "душевные и физические силы" и расскажет об истории журнала и его героях, ведь у них была большая эпоха.



Александр Кабанов с экземпляром журнала "ШО" / Фото из фейсбука редактора

Последний экземпляр журнала вышел в феврале 2022 года под названием "Умбра I". На нем появился украинский живописец Владислав Шерешевский.



Последний выпуск журнала "ШО", вышедшего в 2022 году / Фото с официального сайта издания

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Журнал "ШО": история издания

Издание уже 17 лет, свою работу он начал в Киеве в 1995 году. Главный редактор рассказывал, что в первую очередь проект "ШО" был запланирован как гуманитарный проект, направленный на расширение украинского культурного пространства. Издание печаталось на украинском и русском языках. В нем журналисты рассказывали о современных кино, литературе, музыке, театре и т.д. Они были размещены в рубриках: "ШО смотреть" (арт, театр, кино), "ШО слушать" (музыка) и "ШО читать" (литература).

Также в издании был раздел самиздата (раздел "Шоиздат"), где писатели представили свои литературные произведения. С 2011-го "ШО" выходил в книжном переплете, а под эгидой издания определенное время проводили международный литературный фестиваль "Киевские Лавры". Героями издания становились известные писатели, поэты, исполнители, живописцы и представители других творческих индустрий.