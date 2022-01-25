Друге за рік: дружина Віктора Павліка купила нове авто за мільйон гривень

27-річна дружина Віктора Павліка заробила на нову машину. Вона купила авто марки Toyota з комплектацією Premium. Катерина Реп'яхова віддала за нього мільйон гривень.

На першу автівку мрії дружина Віктора Павліка заробила сама. Їй усього рік, але дівчина вже купила нову, це була одна з її цілей на 2022 рік.

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Дружина Віктора Павліка купила авто за мільйон гривень

У салоні Toyota блогерка обрала модель RAV4 2022 року. Авто кольору білий перламутр з комплектацією Premium вона отримає лише через пів року, але договір купівлі вже підписала. Вартість машини на офіційному сайті становить трохи більше як мільйон гривень!

Нехай збуваються мрії кожного з нас. Особливо в тих, хто старанно до них йде,

– підписала Катерина Реп'яхова.

У коментарях вона пояснила, що багато подорожує з сім'єю – чоловіком, мамою і сином Михасиком, тож її автівка стала затісною. "Комфортна машина у пріоритеті, тому що багато їздимо", – додала дружина Павліка.

Катерина Реп'яхова купила авто за мільйон гривень / Фото з інстаграму дружини Павліка

що у лютому 2021 року, Катерина Реп'яхова забирала з салону новеньке авто за майже 800 тисяч гривень . У дівчини була Toyota C-HR.

Цікаво, що зіркове подружжя живе на орендованій квартирі. П'ятикімнатну оселю, яку Віктор Павлік купив у шлюбі з Ларисою Созаєвою, продали, щоб погасити кредит. Через неї розгорівся справжній скандал, адже ексдружина співака обіграла все так, нібито її виселяють з квартири.