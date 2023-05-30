Фонд помсти Ані Лорак: Галич через атаку дронів у Москві розсмішив відео під трек про зрадницю

Вранці 30 травня у Москві та елітному Підмосков'ї сталася "бавовна". На одному з безпілотників помітили наліпку з написом "Ані Лорак. Фонд помсти". Рок-гурт O.Torvald відреагував на смішний підпис і згадав свій трек 15-річної давнини.

Після атаки дронів у Москві O.Torvald запостив відео, зняте під час паніки в Росії, та наклав свій трек 2008 року з дебютного студійного альбому O.Torvald. Він так і називається "Ані Лорак".

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O.Torvald відреагували на "дрони Ані Лорак" у Москві

Одна з перших пісень гурту O.Torvald була присвячена зрадниці України, яка того року якраз представляла Батьківщину на Євробаченні в Сербії. У ній є такі рядки: "Так сильно кохаю, тебе я бажаю. Бажаю та хочу я кожної ночі, зі смаком бажаю. Розповім про кохання. Ані Лорак я люблю тебе".

Дякуємо Сергію Стерненку, що ця пісня набула нових сенсів,

– прокоментували в O.Torvald.

У коментарях відреагували бурхливо – одні кажуть, що даремно O.Torvald не грає "Ані Лорак" на концертах, а інші жартують, що скоро черга дійде до інших зрадниць – Таїсії Повалій, Регіни Тодоренко, MARUV та інших:

"Так, так, Ані нам так допомагає";

"От ви її не граєте на концертах, а дарма";

"Це натяк, що саме час дати концерт";

"Це просто топ. Але ж вона там не одна, їй ще Повалій допомагає, MARUV, Тодоренко";

"Дивись скоро й Ілля Кива почне фондити";

"Насмішили капець".

Тут варто прояснити, чому O.Torvald заспівали саме про Ані Лорак. В ефірі Нового каналу за 23 травня 2008 року Женя Галич коментував, що ім'я Кароліни Куєк з'явилося в пісні випадково, адже писалася вона всього 10 хвилин.

"Пісня народилася сама собою, за 10 хвилин. Не припускаю, що вона буде хітом, просто народилася й народилася. А тут ще й Євробачення, ось так співало, і тепер вилазимо за рахунок імені Ані Лорак", – пояснював Женя Галич 15 років тому.