Довго це обговорювали, – латвійці відмовлялися виступати на Євробаченні, якщо там буде Росія

Цього року на Євробаченні в Турині Латвію представить гурт Citi Zēni. Музиканти розповіли, що одними з перших відмовилися брати участь в конкурсі, якщо там буде Україна та Росія.

Музиканти Citi Zēni всіляко намагаються підтримувати Україну. Вони виступали на антивоєнному мітингу біля російського посольства в Ризі й зізналися, що тоді хвилювалися ще більше, ніж на репетиціях Євробачення в Турині.

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"Там ми заспівали пісню, сенс якої фактично – іди на*уй. Ну щось схоже на "іді на*уй русскій карабль". Це був той момент, коли ми мали заспівати це. Це був бентежний момент, бо ми розуміли, що таким чином ми закриємо для себе усі двері. Однак це було єдине правильне рішення", – розповіли представники колективу.

Латвія – одна з країн Балтії, тому хлопці добре розуміють, що зараз відбувається, знають, що це неправильно. Пісня, яку вони тоді заспівали, була про політику, про неправильну політику, якої в наш час не має бути.

До речі, ми одними із перших заявили, що не виступатимемо на сцені, де одночасно будуть Україна та Росія, тому що не можна посилати одночасно солдатів та музикантів. Ми довго обговорювали це і вирішили, що в такому випадку на Євробаченні ми не виступатимемо,

– наголосили артисти.

Citi Zēni підтримують Україну фінансово, збирають допомогу та поширюють правильні меседжі у світі.

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