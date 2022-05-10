Музыканты Citi Zēni всячески пытаются поддерживать Украину. Они выступали на антивоенном митинге возле российского посольства в Риге и признались, что волновались еще больше, чем на репетициях Евровидения в Турине.

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"Там мы спели песню, смысл которой фактически – иди на*уй. Ну что-то похожее на "иди на*уй русский корабль". Это был тот момент, когда мы должны спеть это. Это был смущенный момент, потому что мы понимали, что таким таким образом, мы закроем для себя все двери. Однако это было единственное правильное решение", – рассказали представители коллектива.

Латвия – одна из стран Балтии, поэтому ребята хорошо понимают, что происходит, знают, что это неправильно. Песня, которую они тогда спели, была о политике, о неправильной политике, которой в наше время не должно быть.

Кстати, мы одними из первых заявили, что не будем выступать на сцене, где будут одновременно Украина и Россия, потому что нельзя посылать одновременно солдат и музыкантов. Мы долго обсуждали это и решили, что в таком случае на Евровидении мы не будем выступать.

– подчеркнули артисты.

Citi Zēni поддерживают Украину финансово, собирают помощь и распространяют правильные месседжи в мире.

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