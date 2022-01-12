Досі називає Борисом: Zi Faamelu звинуватила Могилевську у рабському контракті і трансфобії

Українська виконавиця Zi Faamelu, яка раніше була Борисом Апрелем, згадала старі умови співпраці зі співачкою Наталкою Могилевською. Раніше та була продюсером Бориса після участі у шоу "Фабрика зірок" 2008.

Після перерви Zi Faamelu повернулась у соцмережі та опублікувала кілька інстаграм-сторіс, де звинуватила продюсерів і артистів у несправедливості та знущаннях. Артистка, яка раніше мала псевдонім Зіанджа, зокрема поділилась, що Могилевська досі називає її Борисом, хоча та вже давно позиціонує себе як жінка. Хоч вона нещодавно зізналась, що не змінювала стать, проте переконана, що таким чином Могилевська пропагує трансфобію.

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Також Zi Faamelu додала, що за час співпраці Могилевська ділилась з нею багатьма таємницями, які вона досі береже, тому хотіла б шанобливого ставлення до себе.

Нібито "метелик з чарівної країни" ніколи не залітав до України і не в курсі, що сталося у житті людини, якій вона відкривала свої найсвященніші таємниці. Я не видаю особисті таємниці, вона може заспокоїтися. Але якби я була їй бодай трохи небайдужа – вона могла б припинити називати мене Борею, тим самим підтримуючи трансфобію,

– зазначила Zi Faamelu.

Зокрема артистка додала, що Могилевська нібито утискала її через вік. Хоча Наталія сама неодноразово висловлювалась у мережі, що виступає проти ейджизму.

"Стосовно її ремарок в бік ейджизму – повна маячня. Вона отримувала задоволення, ставившись до мене як до дурної малолітки. І довго не відпускала з контракту, начхавши, що я перебуваю у депресії і втрачаю найкращі роки. Її хвилювало лише те, щоб я боронь Боже не розповіла всю правду про співпрацю і рабський контракт", – різко доповнила Zi Faamelu.

Zi Faamelu вразила зізнаннями в мережі / Фото з інстаграм-сторіс артистки

Редакція Showbiz 24 звернулась до Наталії Могилевської за коментарем та очікує на її відповідь.

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