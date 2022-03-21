Дошка ганьби: блогери створили сайт з іменами зірок, які підтримують Росію чи замовчують війну

21 березня 2022 , 14:28
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Поки Україна третій тиждень бореться з російськими окупаційними військами, є чимало артистів, блогерів та ведучих, які відмовчуються через події в Україні. Тепер усіх їх можна буде знайти в одному місці – на сайті theylovewar.com, який перекладається як "Вони люблять війну".

Ініціативу розробив український блогер та продюсер Петро Заставний, а список наповнює Марина Сікорська. Головною ідеєю стала "дошка ганьби", яку збирає видання "Детектор медіа".

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На сайті зібрані усі докази мовчання або заперечення російської агресії серед медіаперсон з України та Росії. Серед них знайшлось місце артистам, блогерам та політичним діячам. Під кожним користувач сайту зможе побачити, як саме коментувала або ж ні людина події, що відбуваються в Україні.

До "чорного списку" серед українських зірок та блогерів потрапили:

  • Блогерка і ведуча Регіна Тодоренко
  • Співачка Ані Лорак
  • Пропагандистка Сніжана Єгорова
  • Співачка Анна Asti 
  • Репер Джиган
  • Співак Artik 
  • Співачка Марі Краймбрері 
  • Співачка Анна Сєдокова
  • Співачка Світлана Лобода 
  • Співачка Таїсія Повалій 
  • Естрадний співак Вадим Казаченко
  • Блогерка Софія Стужук
  • Підприємиця Юлія Привалова
  • Блогерка Олєчка Фомочка
  • Блогерка Тетяна Поп

Політичні діячі з України:

  • Нестор Шуфрич
  • Євген Мураєв
  • Тетяна Монтан
  • Олена Бондаренко
  • Михайло Міщанюк
  • Ілля Кива
  • Юрій Дудкін
  • Олексій Калініченко
  • Богдан Гіганов

Увесь список, зокрема щодо росіян-пропагандистів або "мовчунів", дивіться на сайті theylovewar.com.

Автор: Уляна Журба