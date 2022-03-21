Дошка ганьби: блогери створили сайт з іменами зірок, які підтримують Росію чи замовчують війну
Поки Україна третій тиждень бореться з російськими окупаційними військами, є чимало артистів, блогерів та ведучих, які відмовчуються через події в Україні. Тепер усіх їх можна буде знайти в одному місці – на сайті theylovewar.com, який перекладається як "Вони люблять війну".
Ініціативу розробив український блогер та продюсер Петро Заставний, а список наповнює Марина Сікорська. Головною ідеєю стала "дошка ганьби", яку збирає видання "Детектор медіа".
До слова Не жертвуватиму собою в ім'я чогось чи когось, – Настя Івлєєва пояснила, чому мовчить про війну
На сайті зібрані усі докази мовчання або заперечення російської агресії серед медіаперсон з України та Росії. Серед них знайшлось місце артистам, блогерам та політичним діячам. Під кожним користувач сайту зможе побачити, як саме коментувала або ж ні людина події, що відбуваються в Україні.
До "чорного списку" серед українських зірок та блогерів потрапили:
- Блогерка і ведуча Регіна Тодоренко
- Співачка Ані Лорак
- Пропагандистка Сніжана Єгорова
- Співачка Анна Asti
- Репер Джиган
- Співак Artik
- Співачка Марі Краймбрері
- Співачка Анна Сєдокова
- Співачка Світлана Лобода
- Співачка Таїсія Повалій
- Естрадний співак Вадим Казаченко
- Блогерка Софія Стужук
- Підприємиця Юлія Привалова
- Блогерка Олєчка Фомочка
- Блогерка Тетяна Поп
Політичні діячі з України:
- Нестор Шуфрич
- Євген Мураєв
- Тетяна Монтан
- Олена Бондаренко
- Михайло Міщанюк
- Ілля Кива
- Юрій Дудкін
- Олексій Калініченко
- Богдан Гіганов
Увесь список, зокрема щодо росіян-пропагандистів або "мовчунів", дивіться на сайті theylovewar.com.