Дорофєєва та Кацурін презентували першу спільну пісню, але їх захейтили в мережі
Джерело:ютуб-канал Наді Дорофєєвої
Закохані Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін випустили першу спільну пісню "Щоб не було". Артистка назвала цей трек "творчою відповіддю на всі питання навколо особистого життя".
Михайло також знявся у лірик-відео на новий хіт коханої. Нещодавно артистка заявила, що її коханню заважають хейтери. У тексті пісні також згадала про це.
Дивіться також "Антитіла" презентували оновлений "Щедрик": з ким і для кого записали Carol for the Charity
Дорофєєва заспівала з Кацуріним
"2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мішею найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного", – прокоментувала співачка.
Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін – "Щоб не було": дивіться відео онлайн
Михайло прокоментував інстаграм-допис обраниці та адресував їй зворушливі слова: "Кохання моє. Який кайф з тобою пісні писати і життя жити".
А інші підписники вкотре захейтили Дорофєєву. У коментарях згадують про Володимира Дантеса.
- "Чому мені так смішно з цього всього? Ніколи не зможу дивитися тепер на цю пару, як просто на "закоханих співаків" після такого минулого".
- "Не бачу вас разом, хоч убий мене. Розумію, що любов і все таке, але ж Дантес такий класний, розумний і справжній чоловік. Дуже шкода, Надю, що ви розійшлися".
- "Я чекала на ваш дует з Дантесом. Можливо, тепер у чотирьох хоча б заспіваєте".
- "Неповажно щодо Дантеса, Даші. А як діти Даші сприймають те, що все це відбувається публічно? Пісня непогана, так, але, коли бачиш контекст, дуже некомфортно себе почуваєш. Вибачте".
- "Я одна дивилася і відчувала, що щось не так? Не видно хімії на відео, а про ресторатора, який співає, мовчу. Сподіваюся, Вова знайде когось гідного, хто не зраджуватиме за спиною".
Та є й ті шанувальники артистки, які позитивно оцінили таку колаборацію.
- "Які ж ви класні!"
- "Кайфова! Щастя вам!"
- "Якби мені довелося описати кохання, я б використав це відео. Твій вигляд – це любов".
- "Мій новий улюблений трек! На повторі!"
- Це найкраще, що я чув. Це божественно!"