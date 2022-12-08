Дорофєєва та Кацурін презентували першу спільну пісню, але їх захейтили в мережі

Закохані Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін випустили першу спільну пісню "Щоб не було". Артистка назвала цей трек "творчою відповіддю на всі питання навколо особистого життя".

Михайло також знявся у лірик-відео на новий хіт коханої. Нещодавно артистка заявила, що її коханню заважають хейтери. У тексті пісні також згадала про це.

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Дорофєєва заспівала з Кацуріним

"2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мішею найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного", – прокоментувала співачка.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін – "Щоб не було": дивіться відео онлайн

Михайло прокоментував інстаграм-допис обраниці та адресував їй зворушливі слова: "Кохання моє. Який кайф з тобою пісні писати і життя жити".

А інші підписники вкотре захейтили Дорофєєву. У коментарях згадують про Володимира Дантеса.

"Чому мені так смішно з цього всього? Ніколи не зможу дивитися тепер на цю пару, як просто на "закоханих співаків" після такого минулого".

"Не бачу вас разом, хоч убий мене. Розумію, що любов і все таке, але ж Дантес такий класний, розумний і справжній чоловік. Дуже шкода, Надю, що ви розійшлися".

"Я чекала на ваш дует з Дантесом. Можливо, тепер у чотирьох хоча б заспіваєте".

"Неповажно щодо Дантеса, Даші. А як діти Даші сприймають те, що все це відбувається публічно? Пісня непогана, так, але, коли бачиш контекст, дуже некомфортно себе почуваєш. Вибачте".

"Я одна дивилася і відчувала, що щось не так? Не видно хімії на відео, а про ресторатора, який співає, мовчу. Сподіваюся, Вова знайде когось гідного, хто не зраджуватиме за спиною".

Та є й ті шанувальники артистки, які позитивно оцінили таку колаборацію.