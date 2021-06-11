DOROFEEVA презентувала зухвалий кліп на новий трек "Почему": відео

Українська виконавиця Надя Дорофєєва, яка виступає під псевдонімом DOROFEEVA, випустила новий трек "Почему". Зірка презентувала зухвалий кліп на новий трек, у якому показала кінець стосунків як катастрофу.

Надя Дорофєєва активно розвиває свою сольну кар'єру. Вона презентує нові треки, які швидко стають хітами й підкорюють музичні чарти. Літнього дня вона потішила прихильників прем'єрою нового кліпу.

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Кліп DOROFEEVA на пісню "Почему"

Співачка поділилася, що вона відкрито розповідає про почуття та переживання у своїх текстах, музиці, а розставання переживала кожна людина. Коли стосунки закінчуються, здається, що всі пісні про кохання, які чуєш на радіо, про тебе.

Всередині людини борються 2 почуття: любов і ненависть, а в голові лише одне питання: "Чому так?". І в цей момент вона опиняється в полоні почуттів.

Кінець стосунків відчувається, як катастрофа, що ми й показали в цьому кліпі. У відео я постала футуристичною героїнею, яка виплескує свій біль та образу в чуттєвій хореографії. І це не просто танці, це уособлення її страждань,

– поділилася DOROFEEVA.

"І та, хто приховує свою злість на автомобіль, кричучи на нього як на живу істоту. Її життя змінюється після того, як він його покинув. Повторення показують циклічність часу та одноманітність кожного її дня без нього. Ця втрата як автокатастрофа: миттєво, часом травматично, образливо та боляче. Але я знаю, коли щось закінчується, то починається щось краще. Тут немає тих, хто програв. Ти обираєш фінал історії", – наголосила співачка.

DOROFEEVA – "Почему": дивіться відео онлайн

DOROFEEVA – "Почему": текст пісні

Наверно диджей что-то знает

Обо мне

Мне все теперь напоминает

О тебе

И я роняю свои слезы

На танцпол

Я не ушла

Ты не ушел

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься

И не в силах отпускать

Поцелуи на ресницах

Начинают остывать

Не могу

Не хочу

Я убегу от этих чувств

Не могу с тобой проститься

Почему

Ну почему

все без тебя не так

Ну почему сама себе я враг

Ну почему все чувства я в тюрьму

Запру и выкину

Выкину

Наверно радиоведущий на волне

Историю любви расскажет

Обо мне

И я роняю свои слезы

В твой бокал

Из снов моих ты не пропал

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься

И не в силах отпускать

Поцелуи на ресницах

Начинают остывать

Не могу

Не хочу

Я убегу от этих чувств

Не могу с тобой проститься

Почему

Ну почему все без тебя не так

Ну почему сама себе я враг

Ну почему все чувства я в тюрьму

Запру и выкину

Выкину

Запру и выкину

Выкину

Ну почему все сложно

Выкину

Выкину

Давай оставим в прошлом

Выкину

Выкину

Ты у меня под кожей

Выкину

Выкину

Наверно диджей что-то знает