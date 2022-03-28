Зірка інстаграму – кіт Степан виїхав з Харкова, який щодня нещадно обстрілюють російські окупанти. Та за кордоном він продовжує підтримувати Україну.

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Олена Зеленська подякувала коту Степану

Перша леді України у своєму телеграмі опублікувала допис, в якому наголосила, що зараз нашій країні допомагають не лише люди, а й коти. Кіт Степан дуже популярний в інстаграмі і його власниця використала це на користь України.

Під час війни страждають не лише люди, а й тварини. Завдяки зірковому коту вдалося зібрати 10 тисяч доларів на допомогу українським тваринам, які постраждали під час вторгнення Росії.

Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку! Ми зібрали 10 тисяч доларів і ці кошти перерахуємо благодійним організаціям і Миколаївському зоопарку. Ваш внесок неоціненний! Завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні. Дуже дякую!

– зазначено в дописі кота Степана.



Кіт Степан допомагає українським тваринам / Фото з інстаграму кота Степана