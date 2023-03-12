Доньки Кошового та Ткача вийшли на сцену й довели публіку до сліз: чуттєве відео

У мережі з'явився весняний концерт "Вечірнього Кварталу", де виступили доньки Євгена Кошового та Юрія Ткача. Серафима з Єлизаветою вийшли на сцену під пісню про тата на фронті й довели глядачів до сліз.

У новому концерті "Вечірнього Кварталу" взяла участь харків'янка Даша, з якою гумористи познайомилися після візиту до реабілітаційного центру для наших воїнів. Дівчинка прочитала вірш "Я маленька, але я вас не боюся". Після її виступу на сцену вийшли акторки "Жіночого кварталу" з проникливою піснею "Вона тата свого малює" – кавер на хіт Олександра Пономарьова "Він чекає на неї".

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Доньки Кошового та Ткача на концерті "Вечірнього Кварталу"

У номері взяла участь молодша донька Євгена Кошового Серафима. Вона нібито плела маскувальну сітку з Мартою Адамчук. Тоді як Ліза Юрія Ткача малювала патріотичну картину в синьо-жовтих кольорах. Віра Кекелія розплакалася просто на сцені, а акторка Анна Саліванчук розревілася в залі. Судячи з відео, пісня "Вона тата свого малює" довела до сліз мало не всіх глядачок.

Вперше в житті ледве доспівали пісню до кінця. Іноді дуже складно вірити, але ми продовжуємо попри все. Бо віра – це єдине, що тримає нас сьогодні на плаву,

– прокоментували Віра Кекелія та Марта Адамчук.

У коментарях акторкам "Жіночого кварталу" написали, що їхній проникливий номер розчулює навіть через екран:

"Браво, реву з вами";

"Господи, слухаю і вмиваюся слізьми. Дякую, дівчатка, дуже потужно";

"Без сліз слухати неможливо";

"Дуже гарно, проникливо";

"Нехай усі дітки дочекаються додому татусів і мам. Клята русня вкрала і дитинство, і родинне щастя".

До речі, старша донька Євгена Кошового збирала гроші на ЗСУ, продаючи свій одяг, тоді як Ліза Юрія Ткача волонтерила й брала участь у благодійних заходах у Болгарії, коли жила там з мамою Вікторією.