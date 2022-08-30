19-річна донька Віталія Кличка переїхала до Німеччини: як їй допомагає розлучена мама
Джерело:інстаграм Наталії Єгорової
Єдина донька мера Києва Віталія Кличка виїхала на навчання за кордон. Вона обрала Німеччину, де живе її мама Наталія. Так, ексдружина політика показала, як ходила на шопінг з Єлизаветою-Вікторією.
Єлизаветі-Вікторії Кличко 19 років. Вищу освіту вона здобуває за кордоном, а не Батьківщині. Поки невідомо, який виш обрала дівчина, але облаштовуватися за кордоном їй допомагає мама Наталія, яка ані трохи не впадає в депресію після розлучення з Віталієм Кличком.
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Як ексдружина Кличка допомагає доньці в Німеччині
До Німеччини Єлизавета переїхала сім днів тому й увесь цей час облаштовує своє нове житло. Шопитися їй допомагає мама, яка й зняла відео з магазину IKEA.
Понеділок. Продовжую допомагати своїй улюбленій доньці Лізі влаштуватися на новому місці в новій країні, де вона починає навчання в університеті! Це так зворушливо,
– підписала Наталія Єгорова.
- Про розлучення з дружиною Віталій Кличко оголосив у середині серпня. Він нагадав, що вони з Наталією багато років мешкають у різних країнах, за цей час змінилися їхні інтереси, життя. Тож нещодавно пара офіційно розлучилася.
- Після заяви ексчоловіка Наталія повідомила, що розлучення – це обдумане рішення. Вона подякувала Кличку за 25 років подружнього життя, трьох приголомшливих дітей і пообіцяла, що буде підтримувати його за будь-яких обставин.