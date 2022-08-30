19-річна донька Віталія Кличка переїхала до Німеччини: як їй допомагає розлучена мама

Єдина донька мера Києва Віталія Кличка виїхала на навчання за кордон. Вона обрала Німеччину, де живе її мама Наталія. Так, ексдружина політика показала, як ходила на шопінг з Єлизаветою-Вікторією.

Єлизаветі-Вікторії Кличко 19 років. Вищу освіту вона здобуває за кордоном, а не Батьківщині. Поки невідомо, який виш обрала дівчина, але облаштовуватися за кордоном їй допомагає мама Наталія, яка ані трохи не впадає в депресію після розлучення з Віталієм Кличком.

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Як ексдружина Кличка допомагає доньці в Німеччині

До Німеччини Єлизавета переїхала сім днів тому й увесь цей час облаштовує своє нове житло. Шопитися їй допомагає мама, яка й зняла відео з магазину IKEA.

Понеділок. Продовжую допомагати своїй улюбленій доньці Лізі влаштуватися на новому місці в новій країні, де вона починає навчання в університеті! Це так зворушливо,

– підписала Наталія Єгорова.