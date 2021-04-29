Донька Вілла Сміта заявила, що має стосунки більш як з 2 партнерами

Донька знаменитого актора Вілла Сміта Віллоу відверто розповіла про своє бачення стосунків. Дівчина заявила, що є поліаморкою, тобто може зустрічатися більш як з одним хлопцем чи дівчиною.

Акторка й донька Вілла Сміта Віллоу не соромиться відкривати подробиці особистого життя публічності. Новими його деталями дівчина поділилась у шоу своєї мами Джади Пінкетт-Сміт.

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Віллоу Сміт про свої стосунки

Акторка зізналась, що є поліаморкою. Це означає, що вона має стосунки з кількома партнерами, але зі згоди усіх сторін. Поліаморія дозволяє мати один чи кілька романтичних відносин окрім єдиного хлопця чи дівчини.

Віллоу Сміт пояснила, що для неї такий вид стосунків є більш чесним, відкритим та комфортним. Натомість, на її думку, моногамні відносини призводять до зрад.

Припустимо, вам не дуже хочеться сексу весь час, а вашому партнерові хочеться. І що ж, якщо в одного немає цих потреб, не повинно бути й в іншого?

– зауважила дівчина.

Донька Вілла Сміта додала, що серед її друзів тільки вона є поліаморкою. З усім тим люди з її оточення мають набагато більше сексу, ніж сама акторка.

Віллоу Сміт про шлюб

Також дівчина розповіла про те, що вона не хотіла б одружуватися з кимось, оскільки історія шлюбу її лякає й дратує.

Просто історія шлюбу в цілому і те, що воно представляло протягом багатьох років, зокрема для жінок, Я відчуваю, що єдиний варіант мого одруження – це, скажімо, я та мій партнер чи партнери захочемо допомагати людям, і нам потрібно буде об’єднати свої фінанси, щоб здійснити це,

– поділилась Віллоу Сміт.

Віллоу Сміт про своє бачення стосунків: відео

Що відомо про одкровення Віллоу Сміт