Донька Шварценеггера та зірка "Вартових галактики" вдруге стануть батьками

31-річна Кетрін Шварценеггер готується вдруге стати матір'ю! Вона вагітна другою дитиною від Кріса Пратта – головного героя фільму Marvel "Вартові галактики".

Радісна звістка від інсайдерів видання з'явилась в мережі незадовго після того, як Кріс привітав свою дружину з 32 днем народження. Він подякував їй за донечку Лайлу, яка народилась у 2020 році. Зазначимо, що пара таємно одружилась у червні 2019 року.

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Ти така чудова дружина, мати, мачуха та супутниця по життю. Я просто не можу уявити, яким би загубленим я був без тебе. Ти красива, міцна, як цвях, розважлива, глибоко вдумлива, надзвичайно розумна. Ти природжений лідер, вічно прагнеш до мети і вмієш спілкуватися, як ніхто інший. Дякую тобі за все,

– написав чоловік.



Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер стануть вдруге батьками / Фото з інстаграму жінки

Варто додати, що в Кріса Пратта вже є 9-річний син Джек від колишньої дружини Анни Феріс. Оскільки хлопчик народився з крихітною вагою – всього 1,7 кілограма, в дитинстві він переніс чимало операцій. Актор Кріс Пратт колись наголошував, що для нього важливо, аби його кохана знайшла спільну мову з первістком. І Кетрін Шварценеггер чудово з цим впоралась: за словами інсайдерів, хлопчик часто проводить час з мачухою і зірковим татком.

Сам "залізний Арні", батько Кетрін, ще ніяк не відреагував публічну на другу вагітність доньки, проте три дні тому привітав її з днем народження.



Молодий Арнольд Шварценеггер з донькою Кетрін / Архівне фото з інстаграму актора