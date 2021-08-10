Донька Пола Вокера з "Форсажу" виходить заміж: відео з каблучкою

22-річна донька загиблого голлівудського актора заручилась з бойфрендом. Мідоу виходить заміж за актора Луїса Торнтон-Аллана, роман з яким оголосила лише минулого місяця.

Висхідна зірка fashion-індустрії Мідоу Вокер записала промовисте відео, на якому ефектно продемонструвала каблучку з діамантом на безіменному пальці. Без зайвих коментарів вона піднесла ліву руку до обличчя й усміхнулась на камеру. Схоже, донька Пола Вокера по-справжньому щаслива.

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Ролик був знятий у басейні серед мальовничих гір, де, ймовірно, Луїс Торнтон-Аллан освідчився коханій.

До слова, заміжжя Мідоу Вокер стало справжньою несподіванкою для публіки. Все тому, що про стосунки моделі з актором-красунчиком світ дізнався лише 9 липня.

На особистій сторінці в інстаграмі Луїс Торнтон-Аллан опублікував перше фото з донькою зірки "Форсажу". Усміхнені закохані позували на терасі ресторану. У підписі актор зазначив: "Найкраща подруга". Модель відповіла йому в коментарі: "Моє кохання".

Зазначимо, 30 листопада виповниться вісім років з дня смерті Пола Вокера, який загинув у трагічній автокатастрофі на червоному Porsche.