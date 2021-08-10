Восходящая звезда fashion-индустрии Мидоу Уокер записала красноречивое видео, на котором эффектно продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Без лишних комментариев она поднесла левую руку к лицу и улыбнулась на камеру. Похоже, дочка Пола Уокера по-настоящему счастлива.

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Ролик был снят в бассейне среди живописных гор, где, вероятно, Луис Торнтон-Аллан сделал предложение любимой.

К слову, замужество Мидоу Уокер стало настоящей неожиданностью для публики. Все потому, что об отношениях модели с актером-красавчиком мир узнал только 9 июля.

На личной странице в инстаграме Луис Торнтон-Аллан опубликовал первое фото с дочкой звезды "Форсажа". Улыбающиеся влюбленные позировали на террасе ресторана. В подписи актер отметил: "Лучшая подруга". Модель ответила ему в комментарии: "Моя любовь".

Отметим, 30 ноября исполнится восемь лет со дня смерти Пола Уокера, который погиб в трагической автокатастрофе на красном Porsche.