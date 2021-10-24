Донька Пола Вокера з "Форсажу" вийшла заміж: під вінець йшла з Віном Дізелем
Джерело:інстаграм Мідоу Вокер
Донька загиблого актора, зірки фільмів "Форсаж" Пола Вокера – Мідоу Вокер вийшла заміж. Її обранцем став актором Луї Торнтон-Аллан. Під вінець наречена йшла з другом покійного батька – Віном Дізелем.
22-річна модель заручилася з коханим в серпні цього року. Вона довго чекала на день весілля, тому декількома кадрами поділилася з понад 3-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі.
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Мідоу Вокер вийшла заміж
Голлівудський актор Він Дізель вів Мідоу до вівтаря, адже є не лише другом її покійного тата, а й хрещеним батьком дівчини. Він також був неймовірно щасливим, що Вокер знайшла своє кохання.
Він Дізель веде Мідоу Вокер під вінець / Фото з інстаграму Мідоу Вокер
Для особливого дня Мідоу обрала мінімалістичну шовкову сукню з відкритою спиною та без рукавів. Її волосся зібрали в пучок зверху та прикрасили зачіску довгою фатою. На обличчі нареченої зробили ніжний макіяж у натуральних відтінках. Луї одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку та краватку.
Урочиста та зворушлива церемонія відбулася в неймовірно красивій, задекорованій зоні на узбережжі океану.
Мідоу Вокер та Луї Торнтон-Аллан / Фото з інстаграму Мідоу Вокер
Смерть батька Мідоу Вокер
- Пол Вокер трагічно загинув 30 листопада 2013 року. Це сталося під час автокатастрофи, коли він разом із другом їхав на червоному Porsche.
- За кермом був друг актора Роджер Родас.
- Чоловік перевищив ліміт дозволеної швикдості, на одному з віражів не впорався з керуванням і влетів у дерево.
- Від сильного удару автомобіль розколовся навпіл. Через 60 секунд спалахнув. Пол Вокер фактично згорів живцем, його тілобуло невпізнаваним.
- На час смерті знаменитості його доньці було 15 років.
Дані зібрані на основі Вікіпедії