Донька Пола Вокера з "Форсажу" вийшла заміж: під вінець йшла з Віном Дізелем

24 жовтня 2021 , 12:32
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Джерело:

інстаграм Мідоу Вокер

Донька загиблого актора, зірки фільмів "Форсаж" Пола Вокера – Мідоу Вокер вийшла заміж. Її обранцем став актором Луї Торнтон-Аллан. Під вінець наречена йшла з другом покійного батька – Віном Дізелем.

22-річна модель заручилася з коханим в серпні цього року. Вона довго чекала на день весілля, тому декількома кадрами поділилася з понад 3-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі. 

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Мідоу Вокер вийшла заміж

Голлівудський актор Він Дізель вів Мідоу до вівтаря, адже є не лише другом її покійного тата, а й хрещеним батьком дівчини. Він також був неймовірно щасливим, що Вокер знайшла своє кохання.


Він Дізель веде Мідоу Вокер під вінець / Фото з інстаграму Мідоу Вокер

Для особливого дня Мідоу обрала мінімалістичну шовкову сукню з відкритою спиною та без рукавів. Її волосся зібрали в пучок зверху та прикрасили зачіску довгою фатою. На обличчі нареченої зробили ніжний макіяж у натуральних відтінках. Луї одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку та краватку. 

Урочиста та зворушлива церемонія відбулася в неймовірно красивій, задекорованій зоні на узбережжі океану. 


Мідоу Вокер та Луї Торнтон-Аллан / Фото з інстаграму Мідоу Вокер

 

Смерть батька Мідоу Вокер

  • Пол Вокер трагічно загинув 30 листопада 2013 року. Це сталося під час автокатастрофи, коли він разом із другом їхав на червоному Porsche.
  • За кермом був друг актора Роджер Родас.
  • Чоловік перевищив ліміт дозволеної швикдості, на одному з віражів не впорався з керуванням і влетів у дерево.
  • Від сильного удару автомобіль розколовся навпіл. Через 60 секунд спалахнув. Пол Вокер фактично згорів живцем, його тілобуло невпізнаваним.
  • На час смерті знаменитості його доньці було 15 років.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Автор: Христина Кобак