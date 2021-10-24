22-річна модель заручилася з коханим в серпні цього року. Вона довго чекала на день весілля, тому декількома кадрами поділилася з понад 3-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі.

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Мідоу Вокер вийшла заміж

Голлівудський актор Він Дізель вів Мідоу до вівтаря, адже є не лише другом її покійного тата, а й хрещеним батьком дівчини. Він також був неймовірно щасливим, що Вокер знайшла своє кохання.



Він Дізель веде Мідоу Вокер під вінець / Фото з інстаграму Мідоу Вокер

Для особливого дня Мідоу обрала мінімалістичну шовкову сукню з відкритою спиною та без рукавів. Її волосся зібрали в пучок зверху та прикрасили зачіску довгою фатою. На обличчі нареченої зробили ніжний макіяж у натуральних відтінках. Луї одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку та краватку.

Урочиста та зворушлива церемонія відбулася в неймовірно красивій, задекорованій зоні на узбережжі океану.



Мідоу Вокер та Луї Торнтон-Аллан / Фото з інстаграму Мідоу Вокер

Смерть батька Мідоу Вокер