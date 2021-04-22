Донька Павла Зіброва вперше розповіла про майбутнє весілля з бізнесменом

Донька українського артиста Павла Зіброва Діана вперше поділилась деталями стосунків з коханим, бізнесменом Андрієм Іщенком. Вона зізналась, що уже планує родину з партнером.

Про особисте життя донька українського артиста Павла Зіброва Діана розповіла у відвертому інтерв'ю. Вона поділилась деталями стосунків з бізнесменом Андрієм Іщенком, що тривають близько 5 років.

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Діана Зіброва про весілля з коханим

Донька відомого співака познайомилась із коханим ще коли навчалась у школі. Тоді Андрій Іщенко брав у Павла Зіброва уроки вокалу. Під час одного із занять дівчина вперше побачилась з майбутнім нареченим.

Потім у Павла Миколайовича був концерт, на який він теж прийшов, подарував квіти. Потім ми знову бачилися в якихось закладах,

– поділилась Діана Зіброва.

Через деякий час дружні стосунки плавно переросли у серйозні почуття: "До цього у мене не було жодних стосунків з хлопцями. Як я кажу: "Ти у мене перший, я у тебе остання".



Андрій Іщенко та Діана Зіброва / Фото з інстаграму бізнесмена

Дівчина зізналась, що через два роки роману Андрій зробив коханій пропозицію, однак тоді вона відмовила. Діана Зіброва закрилась у собі та мало спілкувалась з бойфрендом, що його ображало та засмучувало. Втім бізнесмен переступив через це.

Тепер донька знаменитості готова до створення сім'ї. Зараз пара планує весілля, однак не може визначитися з датою через пандемію коронавірусу.

"Весілля – у нас зараз проблема номер один. Тому що, планували на минулий рік – повз. Планувати на цей рік – не знаю. Можливо, восени все буде краще, тримаємо пальці, кулаки, дулі, не знаю, що там треба тримати. Можна сказати, що вже на низькому старті йде підготовка до планування родини. Я хочу таку сім'ю, як у моїх батьків. Я мрію про гарне весілля", – наголосила Діана Зіброва.

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