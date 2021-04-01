Донька Олі Полякової опублікувала скандальні фото з непристойним жестом в Києві: реакція мережі

Джерело:інстаграм Маші Полякової
Старша донька Олі Полякової – Маша опублікувала в мережі скандальні кадри, де під час прогулянки Києвом показала середній палець руки. Такі фото зіркової доньки спричинили справжній ажіотаж в мережі. Чимало користувачів обурені.
Маша Полякова разом зі знаменитою матусею відпочивала в Єгипті. Повернувшись додому, вона вирішила прогулятися вулицями столиці. Світлини вона оприлюднила у своєму блозі. Допис викликав активні обговорення.
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Маша ввечері прогулялася на пішохідному мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою. Вона постала перед камерою в оригінальному чорному тренчі з білими написами, джинсах, світшоті та капелюсі. Таке вбрання поєднала з білими масивними кросівками. На обличчі дівчина зробила макіяж з чорними стрілками на повіках, а довге волосся вклала у легкі локони.
На першому фото публікації Маша показала середній палець руки. Цим непристойним жестом вона викликала активні обговорення та обурення користувачів мережі. На другому знімку Полякова постала перед камерою в компанії друга.
Трохи естетики нічного Києва. А ви любите гуляти вночі?
– написала Маша в публікації.
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У коментарях підписники Полякової та інші користувачі мережі висловлюють обурення. Чимало людей такий допис обурив. Вони зазначають, що усмішка на світлині виглядала б набагато краще, ніж такий непристойний жест.
Та є й ті прихильники зіркової доньки, які залишають компліменти на її адресу та зазначають, що також люблять гуляти нічним містом.