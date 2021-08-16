Донька Олі Полякової на камеру поцілувалася з хлопцем: пристрасне відео

16-річна Маша Полякова приголомшила публіку новим відео. Донька Олі Полякової пристрасно поцілувалася з новим хлопцем на камеру. Зіркова матуся вже відреагувала на ролик, жартома запитавши, чи бойфренд доньки вакцинований від коронавірусу.

Маша Полякова познайомила 172-тисячну аудиторію підписників з новим бойфрендом. Нещодавно вона позувала з ним у фотосесії в лісі, а тепер оприлюднила відверте відео.

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Поцілунок Маші Полякової з бойфрендом

Старша донька епатажної Олі Полякової не припиняє дивувати публіку. Маша опублікувала в інстаграмі ролик, де позує з новим бойфрендом – Денисом. Відео дівчина зняла для TikTok. Полякова та її хлопець корчили смішні гримаси, а згодом Денис міцно обійняв обраницю за талію та пристрасно поцілував її.

Увагу привернув і відвертий образ Полякової. Маша постала перед об'єктивом в топі, який повністю оголив її спину. Дівчина звабливо дивилася в камеру та усміхалася.

Реакція Олі Полякової

Зіркова матуся вже відреагувала на відео та прокоментувала допис. Оля Полякова жартома запитала, чи вакцинований Денис від коронавірусу. На що Маша відповіла, що йому ще немає 18 років. Схоже, що артистка схвалює стосунки старшої дочки.



Реакція Олі Полякової на відео доньки / Скриншот з інстаграму Маші Полякової