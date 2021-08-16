Маша Полякова познакомила 172-тысячную аудиторию подписчиков с новым бойфрендом. Недавно она позировала с ним в фотосессии в лесу, а теперь обнародовала откровенное видео.

Смотрите также Дочь Оли Поляковой позировала посреди леса с крестом на лбу: фото

Поцелуй Маши Поляковой с бойфрендом

Старшая дочь эпатажной Оли Поляковой не прекращает удивлять публику. Маша опубликовала в инстаграме ролик, где позирует с новым бойфрендом – Денисом. Видео девушка сняла для TikTok. Полякова и ее парень корчили смешные гримасы, а затем Денис обнял избранницу за талию и страстно поцеловал ее.

Внимание привлек и откровенный образ Поляковой. Маша предстала перед объективом в топе, который полностью оголил ее спину. Девушка соблазнительно смотрела в камеру и улыбалась.

Реакция Оли Поляковой

Звездная мама уже отреагировала на видео и прокомментировала пост. Оля Полякова в шутку спросила, вакцинирован ли Денис от коронавируса. На что Маша ответила, что ему еще нет 18 лет. Похоже, что артистка одобряет отношения старшей дочери.

Оля Полякова
Реакция Оли Поляковой на видео дочери / Скриншот из инстаграма Маши Поляковой