Донька Меладзе зізналась про хворобу й розповіла, чи повернеться до України

Донька Костянтина Меладзе Лія живе за кордоном через війну в Україні. Вона розповіла, з якими труднощами там стикається, і чи хоче дівчина повернутися додому.

Донька композитора Костянтина Меладзе через війну виїхала з України та готувалась до вступу в іноземному університеті. Зараз Лія перебуває у Сполучених Штатах, де навчається.

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Лія Меладзе про хворобу і життя в США

Дівчина розповіла, що життя в Америці не дається їй так легко, як комусь може здатись. Вона підкреслила, що не забуває про Україну й те, що відбувається в її рідних містах. Лія зізналась, що страждає через тривожно-депресивний розлад.

Мені тяжко через те, що в мене вдома війна, мені тяжко, тому що я виходжу з тривожно-депресивного розладу. Мені тяжко, тому що це все випало під час моїх 18 років, коли я повинна працювати, навчатися і вибудовувати своє життя. І так, я відчуваю напругу, бо я людина молода, ще не дуже розумна,

– написала молодша Меладзе.

Вона додала, що навчається на психотерапевта: "Я ніколи не порівнюю свій біль з болем і страхом тих, хто зараз у небезпеці. Я помічаю всі свої привілеї в цьому житті, і я знаю, що ці привілеї я зобов'язана використовувати на користь людям. Саме тому я зараз тут, в Америці, і навчаюся на психотерапевта".

Чи хоче повернутися додому

Лія Меладзе підсумувала, що часто висловлюється у своєму інстаграмі різко й емоційно, але це не привід для будь-яких підозр. "Найбільш за все я не хочу, щоб мої слова сприймали як скарги, я не маю права скаржитись, і я це знаю".

Я надто яскраво і без цензури висловлюю свої почуття і маю бути готовою до різних інтерпретацій моїх слів, але друзі, є те, що має бути незаперечним – я люблю свою країну і своїх людей, і незабаром хочу повернутися, хочу допомагати, хочу бути корисною, хочу бути разом,

– завершила дівчина.



Лія Меладзе про життя в США / Фото з інстаграм-сторіз