Єдина дочка Елвіса Преслі застрахувала життя перед смертю: чому вона це зробила

Американська співачка Ліза Марі Преслі мала мільйонні борги, проте незадовго до смерті її фінансове становище значно покращилося.

Ліза Марі Преслі успадкувала від свого зіркового батька 100 мільйонів доларів, однак опинилася в боргах. Вона була марнотратною, а також зробила кілька невдалих інвестицій. На момент смерті співачка завинила 4 мільйони доларів, зокрема 2,5 мільйони – податковій службі.

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На скільки Ліза Марі Преслі застрахувала життя

Проте саме в день смерті жінка істотно покращила своє фінансове становище. Вона застрахувала життя на 25 мільйонів і 10 мільйонів доларів. Також, ймовірно, був третій поліс на 10 мільйонів доларів, але, можливо, він втратив чинність.

Маєток Грейсленд, який перейшов їй у спадок від батька і є туристичною визначною пам'яткою, повинні успадкувати троє дітей Лізи Марі Преслі. Його планують продати за 30 мільйонів доларів. Проте про права на нерухомість також заявила дружина покійного Елвіса Преслі Прісцилла.

Що відомо про Лізу Марі Преслі

Народилася 1 лютого 1968 року.

Від підліткового віку мала проблеми з наркотиками, але позбулася залежності у 17-річному віці.

Кар'єру співачки почала після знайомства з відомою актрисою, автором і виконавцем пісень Ліндою Томпсон, яка певний час була в близьких стосунках з її батьком Елвісом Преслі.

Дебютний альбом випустила в квітні 2003 року і назвала його To Whom It May Concern. Пізніше вийшов альбом Now What.

Виходила заміж 4 рази. Від першого шлюбу у жінки народилось двоє дітей: дочка Райлі Кіо та син Бенджамін Сторм, який покінчив життя самогубством.

Також була заміжня за Майклом Джексоном та Ніколасом Кейджем.

У 2006 році співачка вийшла заміж учетверте і народила двох доньок-близнючок – Гарпер і Фінлі.

Померла 12 січня 2023 від зупинки серця.

Автор: Тетяна Боярчук